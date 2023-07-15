«Зенит» сегодня может стать лидером по числу Суперкубков. Первый шаг к трофейной гегемонии

Мы в уникальном историческом моменте. Последние годы доминирования «Зенита» привели к трофейным катаклизмам. В РПЛ петербуржцам осталось взять всего одно золото, чтобы сравняться по числу побед со «Спартаком». Да, сейчас у Питера уже девять, у красно-белых – десять. И пока нет явных предпосылок, чтобы цифры начали меняться в сторону Москвы.

OLIMPBET Суперкубок России 2023. Финал OLIMPBET Суперкубок России 2023. Финал 15 июля 2023, суббота. 17:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

В Кубке России всё не так зенитизировано. Там клуб делит третье-четвёртое место с тем же «Спартаком» по числу выигранных титулов – у обеих команд по четыре. Далеко впереди ЦСКА с восемью, а лидер «Локо» – с девятью. Так что здесь «Зениту» надо напрячься, чтобы взлететь на вершину. Плюс требуется минимум шесть лет. А скорее всего, даже больше. При Сергее Семаке сине-бело-голубые брали этот титул лишь однажды – явно не его история.

А вот в Суперкубке самая интересная ситуация. Сейчас у «Зенита» и ЦСКА по семь чашек. Получается, кто победит в субботу, станет единоличным лидером. Если выиграет Питер – вполне можно говорить о первой трофейной гегемонии, которая впоследствии способна распространиться.

Вообще, «Зенит» в последние годы прикипел к Суперкубку. Ведь у него три выигранных трофея подряд. Всё началось в 2020-м на почти пустой «ВЭБ Арене» в пик коронавирусных ограничений. Тогда играли с «Локо» и победили 2:1. Забили Дзюба и Оздоев – обоих уже нет в команде. Интересно, что за год до того как раз москвичи не дали Семаку взять трофей. «Локомотив» перестрелял соперника и победил со счётом 3:2. Но больше Питер себе такого не позволял. А Юрий Сёмин – последний, на данный момент тренер, который обыгрывал Семака в трофейном матче.

Юрий Сёмин и Сергей Семак Фото: ФК «Зенит»

В 2021-м «Зенит» уже уверенно прихлопнул тот же «Локомотив» – 3:0. А в 2022-м уничтожил «Спартак» в Петербурге – 4:0. Это был первый матч Гильермо Абаскаля в качестве главного тренера москвичей, а на трибунах чуть ли не в последний раз собрались активные фанаты. Атмосфера получилась крутейшей.

Пик побед ЦСКА в Суперкубке пришёлся аж на позапрошлое десятилетие. С 2004 по 2010 год у команды четыре трофея. С 2013-го по 2018-й – ещё три. Неудивительно, что именно игроки ЦСКА – рекордсмены по числу этих титулов: у Акинфеева и Игнашевича по семь суперкубков, то есть они участвовали во всех победных розыгрышах. У братьев Березуцких и Жиркова (два Юрий взял в «Зените») – по шесть. В Питере лидер Михаил Кержаков – у него пять чашек. Последний раз ЦСКА брал Суперкубок в 2018-м – команда участвовала в матче как вице-чемпион России. И победила «Локо» в дополнительное время.

При этом «Зенит» трижды проигрывал матчи за этот трофей. У ЦСКА – четыре поражения. Интересные факты есть и по тренерам: если Семак выиграет в субботу, то выйдет на первое место по количеству завоёванных Суперкубков. Сейчас у них с Сёминым по три. У Слуцкого, Газзаева и Бердыева – по два. Так что Сергей в теории может начать отрываться от конкурентов.