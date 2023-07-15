Бышовец: «Зенит» лучше ЦСКА подготовился к Суперкубку и имеет больше шансов на победу

Прославленный советский тренер Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от предстоящего матча между ЦСКА и «Зенитом» в Суперкубке России.

«Ожидания от Суперкубка очевидны. Мы видим соперничество команд, которые претендуют на лидерство в чемпионате, — ЦСКА и «Зенита». Такие матчи всегда вызывают большой интерес не только у болельщиков, но и у профессионалов. Команды подошли к Суперкубку по-разному: «Зенит» сыграл с «Црвеной Звездой» и «Фенербахче», поэтому имел возможность увидеть физические кондиции и наиграть определённые связи. А ЦСКА предпочёл не участвовать в матчах, которые были бы максимально приближены к официальным играм. Но в матче за Суперкубок преимущество сводится к умению сбалансировать игру и использованию голевых моментов.

Резюмируя, можно говорить о том, что «Зенит» лучше подготовился и имеет больше шансов на победу в Суперкубке. Петербуржцы имеют преимущество и в индивидуальных качествах», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.