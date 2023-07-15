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Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча за Суперкубок между «Зенитом» и ЦСКА

Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча за Суперкубок между «Зенитом» и ЦСКА
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Бывший футболист Александр Мостовой высказался о предстоящем матче между ЦСКА и «Зенитом» за Суперкубок России.

«Если неделю назад я отдавал больше процентов в зачёт «Зенита», то после того, как увидел футбольное шоу в исполнении «Динамо» и ЦСКА, картинка сбилась. Я увидел «Зенит», который сыграл в предсезонном турнире с более-менее сильными командами.

Я не могу понять, кто в какой форме. Понятно, что у «Зенита» иностранцы ещё не в форме. Они наберут, и встанет всё на свои места. Преимущество небольшое у «Зенита». У ЦСКА проблемки были видны. Не знаю, смогут ли они устранить их после шоу-матчей. Плюс уход Медины и Марио. Суперкубок — это одна игра. Все могут выложиться по максимуму. Кто-нибудь выйдет и как плюнет в девятку… 55 на 45 в пользу «Зенита», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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