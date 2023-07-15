Тухель: Мане хочет остаться в «Баварии», но в футболе может случиться всякое

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель прокомментировал возможный уход из команды 31-летнего нападающего Садио Мане этим летом.
«У нас есть расстановка, из-за которой Садио очень сложно. Сам он тоже это знает.
У Мане есть контракт, он хочет остаться, и мы уважаем это. Но сейчас только первый день тренировок, а в футболе может случиться всякое», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо.
Соглашение Мане с «Баварией» рассчитано до конца июня 2025 года. Форвард сборной Сенегала перешёл в стан мюнхенцев летом 2022 года из «Ливерпуля». В минувшем сезоне Мане принял участие в 38 матчах «Баварии», забив 12 голов и отдав шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что нападающий может перейти в саудитский «Аль-Ахли», состав которого этим летом уже пополнил его бывший одноклубник по «Ливерпулю», бразилец Роберто Фирмино.
- 15 июля 2023
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