Полузащитник «Зенита» Мантуан получил травму в игре за Суперкубок. Его увезли с поля

В эти минуты проходит матч за Суперкубок России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА. В концовке основного времени встречи полузащитник сине-бело-голубых Густаво Мантуан получил повреждение. Бразилец подвернул голеностоп и не смог самостоятельно покинуть поле.
Мантуана увозит с поля медицинская бригада
Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»
Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток главного арбитра встречи Сергея Карасёва прозвучал в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Зенит» участвует в матче в качестве действующего чемпиона России, а ЦСКА в прошлом сезоне выиграл Кубок страны. Победа станет для одной из команд рекордной в рамках Суперкубка. «Зенит» и ЦСКА ранее по семь раз выигрывали этот трофей.
Команды уже трижды встречались в матче за Суперкубок России. В 2011 и 2016 году с одинаковым счётом побеждал «Зенит» (1:0), а в 2013-м сильнее были армейцы — 3:0.
- 15 июля 2023
-
20:37
-
20:36
-
20:34
-
20:30
-
20:29
-
20:27
-
20:24
-
20:22
-
20:21
-
20:17
-
20:13
-
20:11
-
20:09
-
20:06
-
20:00
-
20:00
-
19:57
-
19:53
-
19:52
-
19:50
-
19:48
-
19:45
-
19:42
-
19:41
-
19:39
-
19:38
-
19:37
-
19:33
-
19:24
-
19:24
-
19:09
-
19:09
-
19:08
-
18:57
-
18:51