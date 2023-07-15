Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Зенита» Мантуан получил травму в игре за Суперкубок. Его увезли с поля

Полузащитник «Зенита» Мантуан получил травму в игре за Суперкубок. Его увезли с поля
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч за Суперкубок России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА. В концовке основного времени встречи полузащитник сине-бело-голубых Густаво Мантуан получил повреждение. Бразилец подвернул голеностоп и не смог самостоятельно покинуть поле.

Мантуана увозит с поля медицинская бригада

Мантуана увозит с поля медицинская бригада

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток главного арбитра встречи Сергея Карасёва прозвучал в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

OLIMPBET Суперкубок России 2023. Финал
15 июля 2023, суббота. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
5 : 4
ЦСКА
Москва

«Зенит» участвует в матче в качестве действующего чемпиона России, а ЦСКА в прошлом сезоне выиграл Кубок страны. Победа станет для одной из команд рекордной в рамках Суперкубка. «Зенит» и ЦСКА ранее по семь раз выигрывали этот трофей.

Команды уже трижды встречались в матче за Суперкубок России. В 2011 и 2016 году с одинаковым счётом побеждал «Зенит» (1:0), а в 2013-м сильнее были армейцы — 3:0.

Материалы по теме
Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА посетили более 40 тысяч болельщиков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023