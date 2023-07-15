«Зенит» вышел на чистое первое место по количеству побед в Суперкубке России

Сегодня, 15 июля, состоялся открывающий сезон-2023/2024 матч за Суперкубок России с участием санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. На игре работала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. В основное время матча команды голов не забили. По итогам серии пенальти (5:4) обладателем трофея стал «Зенит».

Санкт-петербургская команда вышла на чистое первое место по количеству побед в Суперкубке России. До этого матча у ЦСКА и «Зенита» было по семь побед, а у «Локомотива» – три. Таким образом, «Зенит» стал абсолютным рекордсменом турнира на данный момент, завоевав восьмой трофей. Отдельно отметим, что петербургский клуб выиграл Суперкубок России в четвёртый раз подряд.

«Зенит» участвовал в матче в качестве действующего чемпиона России, а ЦСКА в прошлом сезоне выиграл Кубок страны. Команды уже трижды встречались в матче за Суперкубок России. В 2011 и 2016 году с одинаковым счётом побеждал «Зенит» (1:0), а в 2013-м сильнее были армейцы — 3:0.