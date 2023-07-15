Семак обошёл Сёмина по количеству побед в Суперкубке России

Сегодня, 15 июля, состоялся открывающий сезон-2023/2024 матч за Суперкубок России с участием санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. На игре работала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. В основное время матча команды голов не забили, а по итогам серии пенальти (5:4) обладателем трофея стал «Зенит».

Главный тренер санкт-петербургской команды Сергей Семак выиграл трофей в четвёртый раз, обойдя бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина, у которого три победы. Ближайшие преследователи — Леонид Слуцкий, Валерий Газзаев и Курбан Бердыев (у всех по две победы). Таким образом, Семак стал абсолютным рекордсменом данного турнира среди главных тренеров.

Кроме того, футбольный клуб «Зенит» вышел на чистое первое место по количеству побед в Суперкубке России, став абсолютным рекордсменом турнира на данный момент. Команда выиграла свой восьмой трофей.