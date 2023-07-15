Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак обошёл Сёмина по количеству побед в Суперкубке России

Семак обошёл Сёмина по количеству побед в Суперкубке России
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 июля, состоялся открывающий сезон-2023/2024 матч за Суперкубок России с участием санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. На игре работала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. В основное время матча команды голов не забили, а по итогам серии пенальти (5:4) обладателем трофея стал «Зенит».

Главный тренер санкт-петербургской команды Сергей Семак выиграл трофей в четвёртый раз, обойдя бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина, у которого три победы. Ближайшие преследователи — Леонид Слуцкий, Валерий Газзаев и Курбан Бердыев (у всех по две победы). Таким образом, Семак стал абсолютным рекордсменом данного турнира среди главных тренеров.

Кроме того, футбольный клуб «Зенит» вышел на чистое первое место по количеству побед в Суперкубке России, став абсолютным рекордсменом турнира на данный момент. Команда выиграла свой восьмой трофей.

Материалы по теме
«Зенит» вышел на чистое первое место по количеству побед в Суперкубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023