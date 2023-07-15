Семак: ЦСКА и «Зенит» в матче за Суперкубок России показали игру не самого высокого уровня

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями после матча за Суперкубок России, в котором его команда в серии пенальти была сильнее ЦСКА (5:4; основное время — 0:0).

«ЦСКА создал больше моментов. Мы немного не справились. Мы предполагали, что у ЦСКА будет много длинных передач, борьбы, подборы, фланговые передачи. В паре моментов мы неубедительно сыграли в обороне. В остальном типичная кубковая игра, в которой качество футбол было невысоким, обе команд позволили создать минимум моментов. Серия пенальти добавила эмоций, которой не хватило по ходу игры.

Было у нас два матч‑пойнта, слава богу, один реализовали. Тяжелейшая игра, но игра забудется, а результат останется. Ещё один титул в копилку клуба.

Удар Ренана в стиле Паненки — единственный удар, который не мог смотреть, отвернулся.

В последней трети матча движения, качества, свежести не хватало. Лидеры находятся в разном состоянии, через такие матчи будем готовиться к сезону», — приводит слова Семака «Матч ТВ».