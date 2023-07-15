Семак: ЦСКА и «Зенит» в матче за Суперкубок России показали игру не самого высокого уровня

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями после матча за Суперкубок России, в котором его команда в серии пенальти была сильнее ЦСКА (5:4; основное время — 0:0).
«ЦСКА создал больше моментов. Мы немного не справились. Мы предполагали, что у ЦСКА будет много длинных передач, борьбы, подборы, фланговые передачи. В паре моментов мы неубедительно сыграли в обороне. В остальном типичная кубковая игра, в которой качество футбол было невысоким, обе команд позволили создать минимум моментов. Серия пенальти добавила эмоций, которой не хватило по ходу игры.
Было у нас два матч‑пойнта, слава богу, один реализовали. Тяжелейшая игра, но игра забудется, а результат останется. Ещё один титул в копилку клуба.
Удар Ренана в стиле Паненки — единственный удар, который не мог смотреть, отвернулся.
В последней трети матча движения, качества, свежести не хватало. Лидеры находятся в разном состоянии, через такие матчи будем готовиться к сезону», — приводит слова Семака «Матч ТВ».
- 15 июля 2023
-
20:41
-
20:37
-
20:36
-
20:34
-
20:30
-
20:29
-
20:27
-
20:24
-
20:22
-
20:21
-
20:17
-
20:13
-
20:11
-
20:09
-
20:06
-
20:00
-
20:00
-
19:57
-
19:53
-
19:52
-
19:50
-
19:48
-
19:45
-
19:42
-
19:41
-
19:39
-
19:38
-
19:37
-
19:33
-
19:24
-
19:24
-
19:09
-
19:09
-
19:08
-
18:57