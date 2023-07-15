Видео: Александр Медведев празднует победу в Суперкубке России с игроками «Зенита»

Завершился матч за Суперкубок России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Победу в серии пенальти одержал «Зенит» (5:4).

Президент петербуржской команды Александр Медведев отпраздновал победу вместе с игроками.

Это уже четвёртая победа сине-бело-голубых в Суперкубке страны подряд. В 2020 и 2021 году петербуржцы дважды оказались сильнее «Локомотива» (2:1 и 3:0), а в прошлом сезоне «Зенит» разгромил «Спартак» со счётом 4:0.

Отдельно отметим, что благодаря победе над ЦСКА «Зенит» стал клубом, который больше всех завоёвывал Суперкубок России — восемь раз. Семь побед как раз у армейцев.