Видео: Александр Медведев празднует победу в Суперкубке России с игроками «Зенита»
Поделиться
Завершился матч за Суперкубок России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Победу в серии пенальти одержал «Зенит» (5:4).
Президент петербуржской команды Александр Медведев отпраздновал победу вместе с игроками.
Это уже четвёртая победа сине-бело-голубых в Суперкубке страны подряд. В 2020 и 2021 году петербуржцы дважды оказались сильнее «Локомотива» (2:1 и 3:0), а в прошлом сезоне «Зенит» разгромил «Спартак» со счётом 4:0.
Отдельно отметим, что благодаря победе над ЦСКА «Зенит» стал клубом, который больше всех завоёвывал Суперкубок России — восемь раз. Семь побед как раз у армейцев.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 июля 2023
-
20:41
-
20:37
-
20:36
-
20:34
-
20:30
-
20:29
-
20:27
-
20:24
-
20:22
-
20:21
-
20:17
-
20:13
-
20:11
-
20:09
-
20:06
-
20:00
-
20:00
-
19:57
-
19:53
-
19:52
-
19:50
-
19:48
-
19:45
-
19:42
-
19:41
-
19:39
-
19:38
-
19:37
-
19:33
-
19:24
-
19:24
-
19:09
-
19:09
-
19:08
-
18:57
Партнерский контент