Сергей Семак отреагировал на недовольство Клаудиньо после его замены в матче с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на недовольство со стороны полузащитника своей команды Клаудиньо, после его замены в матче с ЦСКА за Суперкубок России.
«Игроки эмоционально реагируют на замену. Клаудиньо много пропустил, у него было повреждение. Мы пытаемся максимально сохранять его здоровье, поэтому вместо него вышел более свежий игрок. А то, что каждый футболист хочет играть, это нормально», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Напомним, основное время матча закончилось нулевой ничьей. В серии пенальти точнее были футболисты петербуржского клуба — 5:4.
Клаудиньо был заменён на 63-й минуте. Вместо него на поле появился полузащитник Андрей Мостовой. В серии пенальти российский хавбек выполнял третий по счёту удар «Зенита» и сумел переиграть вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.
- 15 июля 2023
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