Семак: «Зенит» вписывает себя в историю, а моё имя останется написано чёрно-белыми буквами

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча с ЦСКА (0:0, по пенальти — 5:4) оценил влияние победы в Суперкубке России на историю сине-бело-голубых, а также на своё имя в истории.
«Клуб вписывает себя в историю. Одна звёздочка, вторая – это всё на эмблеме клуба. Моё имя как было написано чёрно-белыми буквами, так и останется. Самое главное – это результат команды. Это то, ради чего мы трудимся и отдаём всех себя», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Напомним, главный тренер санкт-петербургской команды выиграл трофей в четвёртый раз, обойдя бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина, у которого три победы. Семак стал абсолютным рекордсменом данного турнира среди главных тренеров. «Зенит» также вышел на чистое первое место по количеству побед в Суперкубке России, став абсолютным рекордсменом турнира на данный момент.
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