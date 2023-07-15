Сергей Семак высказался о повреждении Мантуана в матче с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча с ЦСКА (0:0, по пенальти — 5:4) в Суперкубке России рассказал о повреждении полузащитника Густаво Мантуана.

«На первый взгляд ничего серьёзного у Мантуана нет. У него вся нога была в судорогах – очень свело. И к полю нужно привыкать, и состояние не оптимальное. Мышцы перегрузились», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Мантуан был заменён в компенсированное ко второму тайму время. Он не смог самостоятельно покинуть поле. Вместо Мантуана в игру вступил Зелимхан Бакаев, реализовавший свою попытку в послематчевой серии пенальти. Суперкубок стал вторым трофеем, выигранным с «Зенитом», для обоих футболистов. Сине-бело-голубые выиграли Суперкубок России в восьмой раз в истории.