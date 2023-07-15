Видео: церемония награждения «Зенита» и ЦСКА на Суперкубке России

Сегодня, 15 июля, состоялся открывающий сезон-2023/2024 матч за Суперкубок России с участием санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА. В основное время матча голов забито не было, а в серии пенальти точнее были сине-бело-голубые — 5:4 в пользу «Зенита». На послематчевой церемонии награждения футболистам обеих команд вручили медали, после чего игроки «Зенита» получили и сам трофей. Президент РФС Александр Дюков вручил Суперкубок капитану петербургского клуба Дугласу Сантосу.
«Зенит», выиграв Суперкубок России в четвёртый раз подряд, теперь является рекордсменом по победам в этом турнире — их у команды восемь. Рекордсмен команды по победам (среди действующих футболистов), вратарь Михаил Кержаков, шесть раз выигрывал Суперкубок. ЦСКА становился обладателем трофея семь раз, каждый из которых — вместе с голкипером Игорем Акинфеевым, принимавшим участие и в сегодняшнем матче.
- 15 июля 2023
-
23:40
-
23:39
-
23:28
-
23:23
-
23:14
-
23:10
-
22:57
-
22:53
-
22:45
-
22:39
-
22:35
-
22:32
-
22:22
-
22:17
-
22:09
-
22:06
-
22:05
-
21:56
-
21:51
-
21:43
-
21:43
-
21:43
-
21:39
-
21:31
-
21:24
-
21:23
-
21:21
-
21:17
-
21:12
-
21:12
-
21:07
-
20:59
-
20:55
-
20:51
-
20:45