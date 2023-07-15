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Защитник ЦСКА Рядно — самый молодой участник матча за Суперкубок России

Защитник ЦСКА Рядно — самый молодой участник матча за Суперкубок России
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В субботу, 15 июля, состоялся матч за Суперкубок России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Победу в серии пенальти одержал «Зенит» (5:4; основное время — 0:0). Решающий удар с 11-метровой отметки реализовал Роберт Ренан.

Защитник ЦСКА Михаил Рядно стал самым молодым участником матча за Суперкубок России. 17-летний игрок обороны вышел на поле на 82-й минуте матча, заменив полузащитника Бактиёра Зайнутдинова. Этот матч стал для Михаила дебютным за армейцев.

Прежним рекордсменом был ещё один бывший защитник ЦСКА Георгий Щенников (17 лет 314 дней в 2008-м). Рядно дебютировал в составе армейского клуба в возрасте 17 лет и 300 дней.

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