Семак и Клаудиньо сфотографировались вместе после ссоры в матче Суперкубка

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак и полузащитник команды Клаудиньо вместе сфотографировались на футбольном поле после победы сине-бело-голубых в матче с ЦСКА (0:0, по пенальти — 5:4) за Суперкубок России. По ходу встречи игрок выразил недовольство решением наставника и ушёл в раздевалку сразу после своей замены.
Фото: Голубович Дмитрий
Клаудиньо получил жёлтую карточку в конце первого тайма за участие в стычке. На 63-й минуте бразилец был заменён на другого полузащитника, Андрея Мостового, и решил не оставаться на скамейке «Зенита».
Напомним, Клаудиньо выступает за сине-бело-голубых с лета 2021 года. Это был второй матч за Суперкубок России в его карьере. Помимо двух побед во встречах за этот трофей, бразилец также дважды выигрывал с «Зенитом» чемпионат России.
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