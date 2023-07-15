Семак и Клаудиньо сфотографировались вместе после ссоры в матче Суперкубка

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак и полузащитник команды Клаудиньо вместе сфотографировались на футбольном поле после победы сине-бело-голубых в матче с ЦСКА (0:0, по пенальти — 5:4) за Суперкубок России. По ходу встречи игрок выразил недовольство решением наставника и ушёл в раздевалку сразу после своей замены.

Фото: Голубович Дмитрий

Клаудиньо получил жёлтую карточку в конце первого тайма за участие в стычке. На 63-й минуте бразилец был заменён на другого полузащитника, Андрея Мостового, и решил не оставаться на скамейке «Зенита».

Напомним, Клаудиньо выступает за сине-бело-голубых с лета 2021 года. Это был второй матч за Суперкубок России в его карьере. Помимо двух побед во встречах за этот трофей, бразилец также дважды выигрывал с «Зенитом» чемпионат России.