Защитник московского «Динамо» перешёл в «СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» подписал контракт с 20-летним левым защитником Дмитрием Бегуном, сообщает официальный сайт клуба. Долгосрочное соглашение рассчитано на три года.

Бегун является воспитанником владивостокского «Луча». Выступал за молодёжную команду ЦСКА, вместе с которой выиграл золото молодёжного первенства России в сезоне-2020/2021.

Последние два года футболист провёл в системе московского «Динамо». В прошлом сезоне сыграл 25 матчей за вторую команду бело-голубых во Второй лиге и однажды выступил за основу в матче Кубка России против «Ростова».

В стартовой встрече нового сезона Первой лиги «СКА-Хабаровск» сыграет дома с ярославским «Шинником» 16 июля. Матч на стадионе имени Ленина начнётся в 10:00 мск.