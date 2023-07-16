Защитник московского «Динамо» перешёл в «СКА-Хабаровск»
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«СКА-Хабаровск» подписал контракт с 20-летним левым защитником Дмитрием Бегуном, сообщает официальный сайт клуба. Долгосрочное соглашение рассчитано на три года.
Бегун является воспитанником владивостокского «Луча». Выступал за молодёжную команду ЦСКА, вместе с которой выиграл золото молодёжного первенства России в сезоне-2020/2021.
Последние два года футболист провёл в системе московского «Динамо». В прошлом сезоне сыграл 25 матчей за вторую команду бело-голубых во Второй лиге и однажды выступил за основу в матче Кубка России против «Ростова».
В стартовой встрече нового сезона Первой лиги «СКА-Хабаровск» сыграет дома с ярославским «Шинником» 16 июля. Матч на стадионе имени Ленина начнётся в 10:00 мск.
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