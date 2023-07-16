Дюков — о Суперкубке: качественный футбол на хороших скоростях, но закрытый

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков подвёл итоги матча за Суперкубок между «Зенитом» и ЦСКА (0:0, 5:4 пен).

«У нас получилось создать праздничную атмосферу. Мы стремимся делать из футбола праздник, который должен продолжаться не только 90 минут. Хотел бы сказать отдельное спасибо Татарстану и Казани – коллеги еще раз подтвердили, что готовы проводить на высоком уровне большие спортивные события.

Что касается непосредственно игры, то сегодня был качественный футбол, хоть и закрытый. Команды пытались играть надежно и компактно, но на хороших скоростях. Серия пенальти добавила драматизма матчу, но удачливее был «Зенит», — приводит слова Дюкова пресс-служба Суперкубка России в телеграм-канале.