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Дюков — о Суперкубке: качественный футбол на хороших скоростях, но закрытый

Дюков — о Суперкубке: качественный футбол на хороших скоростях, но закрытый
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков подвёл итоги матча за Суперкубок между «Зенитом» и ЦСКА (0:0, 5:4 пен).

«У нас получилось создать праздничную атмосферу. Мы стремимся делать из футбола праздник, который должен продолжаться не только 90 минут. Хотел бы сказать отдельное спасибо Татарстану и Казани – коллеги еще раз подтвердили, что готовы проводить на высоком уровне большие спортивные события.

Что касается непосредственно игры, то сегодня был качественный футбол, хоть и закрытый. Команды пытались играть надежно и компактно, но на хороших скоростях. Серия пенальти добавила драматизма матчу, но удачливее был «Зенит», — приводит слова Дюкова пресс-служба Суперкубка России в телеграм-канале.

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