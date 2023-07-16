Тухель — о Горецке: неудовлетворительно провёл концовку сезона, мы ожидаем многого

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о полузащитнике Леоне Горецке.

«Леон неудовлетворительно провел концовку сезона. Исходя из его статуса, мы многого от него ожидаем. Есть куда расти, и наша задача – помочь ему. Но я еще не слышал от Леона, что у него другие планы», — приводит слова Тухеля Sport1.de.

Ранее сообщалось, что руководство «Баварии» позволит немецкому хавбеку покинуть клуб, если поступит подходящее предложение. В мюнхенском клубе знают о непростых отношениях Леона с главным тренером команды Томасом Тухелем. Однако игрок хочет остаться в «Баварии» и сражаться за место в основе. Тем не менее сам клуб рассматривает Конрада Лаймера как игрока основы в следующем сезоне.

28-летний Горецка забил шесть голов и сделал шесть голевых передач в 40 сыгранных матчах за «Баварию» во всех турнирах. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.