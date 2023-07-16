Клаудиньо — о Суперкубке: очень рад очередному титулу. «Зенит» — лучший клуб России!
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо прокомментировал победу в матче за Суперкубок России с московским ЦСКА. Сине-бело-голубые выиграли в серии пенальти — 5:4. Основное время матча завершилось вничью со счётом 0:0.
«Для нас игра с ЦСКА была очень тяжёлой. Но я очень рад очередному завоёванному титулу. Сейчас надо радоваться и наслаждаться этим чувством. «Зенит» — лучший клуб России!» — сказал Клаудиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
В сезоне-2022/2023 «Зенит» стал чемпионом России, а ЦСКА выиграл Кубок страны. Команда Сергея Семака набрала 70 очков после 30 матчей, армейцы стали вторыми (58). В Суперфинале ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).
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