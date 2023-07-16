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Сутормин: Кержаков показал, как можно обыграть Акинфеева в серии пенальти. Мишане респект!

Сутормин: Кержаков показал, как можно обыграть Акинфеева в серии пенальти. Мишане респект!
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче Суперкубка России с ЦСКА, а также дал оценку серии 11-метровых. Напомним, основное время завершилось вничью (0:0), после чего «Зенит» победил в серии пенальти — 5:4.

«Хорошие эмоции. Трофей — это всегда приятно. Мы отлично начали новый сезон. Теперь начинаем готовиться к началу чемпионата.

Как собирались обыгрывать Акинфеева в серии пенальти? У нас есть Миша Кержаков, который показал, как можно обыграть Акинфеева. Мишане отдельный респект! Вторую серию вытаскивает», — сказал Сутормин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, Кержаков отбил пятый и шестой удар игроков ЦСКА в серии: забить не смогли Милан Гаич и Никита Ермаков. Вратарь ЦСКА отразил один из шести ударов — возможность завершить серию пенальти после пятого удара своей команды в серии не реализовал нападающий «Зенита» Иван Сергеев.

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