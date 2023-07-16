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«Спартак» предложил € 7 млн за защитника сборной Сербии

«Спартак» предложил € 7 млн за защитника сборной Сербии
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Московский «Спартак» сделал предложение «Црвене Звезде» по поводу трансфера защитника Страхини Эраковича. Об этом сообщил Mozzart Sport.

Отмечается, что предложение «Спартака» составляет € 7 млн и включает в себя 10% от будущей перепродажи игрока. «Црвена Звезда» хочет выручить за Эраковича € 9 млн и 15% от следующей продажи. Первое предложение в € 5 млн было отклонено.

По информации источника, существует ранее заключённое соглашение между «Црвеной Звездой» и «Зенитом», по которому петербургский клуб в любой момент может направить своё предложение о покупке Эраковича в случае возможного трансфера игрока. В таком случае именно игрок будет решать, где продолжить свою карьеру.

Эракович является воспитанником «Црвены Звезды». В основной команде он выступает с 2020 года. Срок действующего контракта с клубом рассчитан до 2026 года. Он дебютировал за сборную Сербии 2 июня 2022 года в матче Лиги наций с национальной командой Норвегии.

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Источник: Карраскаль хотел перейти в «Спартак», но клуб отказался из-за характера игрока
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