Евгений Ловчев: «Зенит» такой игрой дал надежду всем конкурентам

Бывший футболист Евгений Ловчев высказался о матче Суперкубка России, в котором «Зенит» обыграл ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).
«ЦСКА смотрелся предпочтительнее, и такое впечатление, что команда была настроена лучше на этот матч. Армейцы не использовали моменты, когда выручал Кержаков. Моменты были логичные, с розыгрыша — ЦСКА на гол наиграл.
Зенитовцам, на мой взгляд, более интересным был турнир в Питере, куда приехали «Нефтчи», «Црвена» и «Фенербахче». В Питере команда выглядела более накалённой. Здесь же Питер такой игрой дал надежду всем конкурентам — такую команду можно обыгрывать на длительный дистанции.
Что удивляет: армейцы потеряли Медину, не вернули Фернандеса — до старта чемпионата осталась неделя, а новички только в проекте. То есть встраивать их надо будет с колёс. Клубу надо быстрее работать на рынке, чтобы у команды не было разбега по ходу сезона. Этот ЦСКА с усилением способен побороть «Зенит». Согласен с оценками Федотова, который сказал, что при том составе, который наскребли, показали хороший футбол», — написал Ловчев в телеграм-канале.
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