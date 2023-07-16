«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести хавбека «Баварии» Горецку

28-летний полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка стал объектом серьёзного интереса со стороны «Манчестер Юнайтед». Также в игроке заинтересованы ещё 2-3 европейских топ-клуба, сообщает Sky Sport Germany.
По информации источника, мюнхенский клуб готов отпустить немецкого футболиста в том случае, если по нему поступит серьёзное предложение в размере € 40-50 млн. Главный тренер «Баварии» Томас Тухель планирует использовать Конрада Лаймера в полузащите в паре с Йозуа Киммихом и не рассчитывает на Горецку в качестве основного игрока. Сам Леон не хочет уходить, но вполне может изменить своё мнение в случае малого времени на поле. «Красные дьяволы» внимательно следят за ситуацией вокруг футболиста, несмотря на подписание Мэйсона Маунта. Также в игроке заинтересованы ещё 2-3 европейских топ-клуба, которые готовы подписать его в случае доступности футболиста на рынке.
28-летний Горецка забил шесть голов и сделал шесть голевых передач в 40 сыгранных матчах за «Баварию» во всех турнирах. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.
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