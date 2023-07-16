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«Севастополь» одержал победу в дебютной игре во Второй лиге

«Севастополь» одержал победу в дебютной игре во Второй лиге
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Завершился матч 1-го тура ЛЕОН-Второй лиги-2023/2024, в котором встречались «Севастополь» и ростовский СКА. Команды играли на стадионе «СК Севастополь» (Севастополь). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Сельдяковым (Балашиха). Уверенную победу одержал «Севастополь» – 3:1.

Уже на 11-й минуте матча ростовчане вышли вперёд — отличился нападающий Павел Соломатин. «Севастополь» ещё до перерыва сумел перевернуть ход игры в свою пользу: сперва на 34-й минуте забитым мячом отметился Александр Смирнов, а через четыре минуты гол забил Матвей Гуйганов. Закрепить успех команде с Крымского полуострова помог мяч Редвана Османова на 63-й минуте. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу «Севастополя».

В прошлом сезоне ростовский СКА занял девятое место в Группе 1 ФНЛ-2, набрав 34 очка в 26 матчах. Команда не смогла пробиться в плей-офф соревнований. «Севастополь», представляющий полуостров Крым, впервые принимает участие в российском соревновании.

Россия - LEON-Вторая лига Б. Группа 1.1. 1-й тур
16 июля 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Севастополь
Севастополь
Окончен
3 : 1
СКА Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
0:1 Соломатин – 11'   1:1 Смирнов – 34'   2:1 – 38'   3:1 Osmanov – 63'
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