«Челси» отказался продавать Хадсона-Одои в «Фулхэм»

«Челси» отклонил предложение «Фулхэма» о покупке полузащитника Каллума Хадсона-Одои, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «аристократы» посчитали предложенную им сумму недостаточной. В данный момент представители «Фулхэма» находятся в раздумьях, стоит ли продолжать дальнейшие переговоры. При этом «Челси» готов расстаться со своим футболистом.

В сезоне-2022/2023 Хадсон-Одои выступал за «Байер» на правах аренды. На счету англичанина 21 матч за леверкузенцев во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее сообщалось о переходе в «Челси» 18-летнего игрока бразильского «Сантоса».