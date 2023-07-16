«Челси» отказался продавать Хадсона-Одои в «Фулхэм»

«Челси» отклонил предложение «Фулхэма» о покупке полузащитника Каллума Хадсона-Одои, сообщает Sky Sports.
По информации источника, «аристократы» посчитали предложенную им сумму недостаточной. В данный момент представители «Фулхэма» находятся в раздумьях, стоит ли продолжать дальнейшие переговоры. При этом «Челси» готов расстаться со своим футболистом.
В сезоне-2022/2023 Хадсон-Одои выступал за «Байер» на правах аренды. На счету англичанина 21 матч за леверкузенцев во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.
Ранее сообщалось о переходе в «Челси» 18-летнего игрока бразильского «Сантоса».
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