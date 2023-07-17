Кечинов: Захарян и Тикнизян готовы пойти на повышение в европейские чемпионаты

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов высказался о возможном переходе в европейские клубы полузащитников «Динамо» и «Локомотива» Арсена Захаряна и Наира Тикнизяна.
«Тикнизян и Захарян уже не один сезон выступают в своих клубах. Причём достаточно успешно. Поэтому, как мне видится, они уже готовы пойти на повышение и отправиться пробовать свои силы в европейских чемпионатах. Для таких талантливых и молодых игроков это прекрасная возможность стать сильнее и вырасти в качественных футболистов. И если такой вариант действительно существует, то им нужно воспользоваться. Пусть уезжают.
Что касается их нестабильности в РПЛ, то у всех молодых игроков бывают спады на старте карьеры, это абсолютно нормально. Им не стоит бояться после переезда быть запасными игроками, потому что именно в такой среде они привыкнут к здравой конкуренции и начнут доказывать свою состоятельность в европейском клубе. Чтобы вырасти, нужно пройти и через это. Только после такого опыта у них начнется профессиональный рост. В наше время многие не побоялись уехать за рубеж, а потом сделали блестящие карьеры. Как, например, Александр Мостовой или же Сергей Юран, которые уехали в Европу довольно молодыми», — приводит слова Кечинова RT.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация об интересе к Тикнизяну со стороны «Валенсии». Захарян в прошлое летнее трансферное окно мог перейти в лондонский «Челси». Сейчас хавбека «Динамо» в своей команде хочет видеть нидерландский «Фейеноорд».
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