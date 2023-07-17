Карлос: не верю, что у Анчелотти есть контракт со сборной Бразилии. Это непрофессионально

Бывший защитник сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роберто Карлос рассказал, что не верит в то, что у действующего главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти есть контракт с его национальной командой.

«Не верю информации, что у Анчелотти уже есть контракт со сборной Бразилии, ведь у него действующее соглашение с «Реалом». Карло спрашивал меня про национальную команду, но никогда не говорил, что хочет в ней работать. Очень удивился, когда появилась информация о подписании им контракта со сборной Бразилии, это очень странно. Было бы непрофессионально подписывать два контракта», — приводит слова Карлоса CNN.

Ранее президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес заявил, что Анчелотти возглавит сборную летом 2024 года — сразу после того, как истечёт контракт тренера с «Реалом».