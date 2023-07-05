До прихода Анчелотти с Бразилией будет работать другой тренер. Похоже, его притащил Неймар

С лета 2024 года сборную Бразилии возглавит Карло Анчелотти. Его кандидатуру стали обсуждать сразу после вылета пятикратных с ЧМ-2022. Но тогда это казалось невозможным. Ведь ещё летом 2022 года итальянец говорил, что не собирается работать нигде, кроме «Реала». А когда закончит там – завершит карьеру.
Видимо, бразильцы смогли найти нужные аргументы. И убедили Анчелотти возглавить сборную после окончания контракта – то есть с лета 2024-го. Сезон в Испании завершится в конце мая. В случае выхода «Реала» в финал ЛЧ – в начале июня. То есть Карло начнёт работу с Бразилией сразу перед ближайшим официальным турниром – Кубком Америки, который начнётся в США 20 июня.
До этого временным тренером назначен Фернандо Диниз. Мужчине 49 лет. И до этого он возглавлял только клубы.
Карло Анчелотти
Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images
В Бразилии считают, что Диниз — кандидатура Неймара. Хотя он не играет за команду
Сначала немного контекста: Тите покинул сборную сразу после поражения от Хорватии. Его жутко разнесли за результат в Катаре, ведь команда вылетела уже в четвертьфинале. У бразильской федерации не было явного решения, поэтому они на время назначили Рамона Мендеша – из команды U20. Он провёл три товарищеских матча. Было сразу понятно, что это ненадолго.
Анчелотти хотели видеть уже с лета 2023-го. Но он отказался досрочно разрывать контракт с «Реалом». Поэтому озаботились поиском человека с близкими игровыми идеями. Как утверждает ESPN, президент федерации Эдналдо Родригес перед последними товарищескими матчами встретился с лидерами команды – Алисоном, Каземиро и Маркиньосом. И спросил их мнение. Те однозначно проголосовали за Диниза. Утверждается, что его кандидатуру давно лоббировал Неймар, который до сих пор имеет большое влияние на игроков сборной. Хоть и не выступает за национальную команду с конца 2022 года. Именно по его просьбе нынешние лидеры указали на Диниза.
Неймар
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Вот что про него писал Неймар летом 2022-го в соцсетях: «Мне очень нравится Диниз. Жаль, что в Бразилии ему уделяют очень мало внимания».
А вот как прокомментировал назначение временного тренера президент Родригес.
«У него не менялась философия, всегда был один и тот же метод. И мне очень нравится, как он прогрессирует тактически. Главное, что его стиль похож на стиль Карло Анчелотти. У них почти одинаковое мышление. Это очень важный момент».
Любопытно, что 49-летний Диниз будет совмещать работу в «Флуминенсе», который он возглавляет с 2022 года, со сборной. С 2009 года он 17(!) раз менял место работы. Правда, в некоторые клубы заходил несколько раз. Были и статусные – «Атлетико Паранаэнсе», «Сантос», «Васко да Гама», «Сан-Паулу». Он дважды выигрывал Кубок штата Сан-Паулу и один раз – чемпионат штата Рио-де-Жанейро.
Какие матчи проведёт Диниз? У него точно нет шансов всё испортить
Фернандо подготовит сборную к восьми играм: к шести – в отборе на ЧМ-2026 и к двум товарищеским. При этом ему уже предложено в 2024-м войти в штаб Анчелотти, а также перейти на работу в Олимпийскую сборную Бразилии, чтобы повести её на Игры 2024 года. Диниз дал предварительное согласие, но официальное назначение ещё не утверждено.
К работе со сборной он приступит в сентябре – тогда у бразильцев намечен первый матч отбора на ЧМ-2026 с Боливией. Сразу после – игра с Перу. До лета 2024-го ещё надо сыграть с Венесуэлой, Уругваем, Колумбией и Аргентиной. Плюс перед стартом Кубка Америки запланированы два товарищеских матча в Европе. Один из соперников – Испания. Вторая сборная пока неизвестна.
Но в любом случае у тренера мало шансов что-то испортить. И усложнить Анчелотти задачу по выходу на ЧМ-2026. Ведь из десяти команд в отборе в финальную часть попадут шесть. А седьмая будет иметь шанс пробиться через стыковые матчи. Сложно представить Бразилию в таком качестве.
- 5 июля 2023
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