«Аль-Иттихад» ведёт переговоры с «Ливерпулем» по трансферу Фабиньо

Саудовский клуб «Аль-Иттихад» договаривается с «Ливерпулем» по поводу перехода бразильского полузащитника Фабиньо, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, стороны ведут переговоры о структуре будущих выплат после того, как «Аль-Иттихад» направил «Ливерпулю» официальное предложение в размере € 45 млн. Сам Фабиньо согласовал условия личного соглашения и теперь ждёт, когда клубы договорятся между собой.
Действующий контракт бразильского полузащитника с мерсисайдцами рассчитан до 2026 года. В прошлом сезоне Фабиньо провёл 36 матчей за «красных» в рамках английской Премьер-лиги и записал на свой счёт две результативные передачи.
Вместе с «Ливерпулем» он выиграл чемпионат Англии, Кубок страны, Кубок лиги и побеждал в Лиге чемпионов.
- 17 июля 2023
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