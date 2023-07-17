В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение тен Хага лишить Магуайра капитанства

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» в своих соцсетях опубликовала заявление в связи с решением главного тренера команды Эрика тен Хага лишить защитника Гарри Магуайра капитанской повязки.
«Все в «Манчестер Юнайтед» благодарят Гарри за его вклад в качестве капитана за последние три с половиной года. Менеджер объявит имя нового капитана в установленном порядке после того, как сообщит об этом игрокам», — сказано в заявлении.
29-летний Магуайр выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года, он был капитаном команды последние несколько лет. Вчера, 16 июля, англичанин выступил с заявлением по поводу лишения его капитанской повязки, заявив, что продолжит биться за цвета «Манчестер Юнайтед». Контракт между сторонами истекает летом 2025 года.
13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом. Видеоролик:
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