«Манчестер Юнайтед» хочет арендовать футболиста «ПСЖ»
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Полузащитник «ПСЖ» Ксави Симонс с большой долей вероятности проведёт следующий сезон на правах аренды в другом клубе. Интерес к нидерландскому футболисту проявляет «РБ Лейпциг», однако видеть Симонса в своём составе хотят и в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Лоик Танзи в «Твиттере».
20-летний Симонс девять лет находился в структуре «Барселоны», а с 2019 года выступал за «ПСЖ». В июле 2022-го футболист был отпущен в ПСВ, а спустя год возвращён парижанами. Рыночная стоимость Симонса оценивается порталом Transfermarkt в € 40 млн.
В минувшем сезоне за ПСВ Симонс в 48 матчах забил 22 гола и отдал 12 результативных передач. На его счету также четыре матча в составе сборной Нидерландов.
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