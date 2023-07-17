Хомуха: Фернандесу будет непросто выиграть конкуренцию у Караваева

Ветеран ЦСКА и «Зенита» Дмитрий Хомуха высказался о подписании контракта петербуржцами с защитником Марио Фернандесом.

«Думаю, что конкуренция у Марио будет высокая, и не факт, что он её выиграет. Хотя для него это реально. Только нужно понимать, в каком функциональном состоянии он находится и сколько ему нужно времени, чтобы прийти в лучшие кондиции. Ведь чемпионат начнётся уже на этой неделе.

Нуждалась ли оборона «Зенита» в усилении? Мы не знаем текущего состояния дел: сколько бразильцев, которые сейчас находятся в команде, останется. Поэтому сложно рассуждать на эту тему. Может быть, у клуба есть данные, что ряд футболистов уйдут. Тогда Марио, конечно, будет нужен.

С учётом опыта Фернандеса, и если он будет находиться в нормальных кондициях, то сможет претендовать на стартовый состав. Но я думаю, что ему будет непросто выиграть конкуренцию у Караваева», — приводит слова Хомухи «Евро-Футбол.Ру».