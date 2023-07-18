Льориса не устроило предложение «Аль-Хиляля», и он готов перейти в «ПСЖ»

Голкипер «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает RMC Sport.

По данным источника, голкипер заинтересован выступать за «ПСЖ». Парижане, в свою очередь, также интересуются вратарём, однако на данный момент не торопятся с его подписанием, несмотря на то что другие клубы также следят за Льорисом.

Также отмечается, что Льорис уже отказал «Фиорентине», поскольку если он останется в Европе, то хочет перейти в клуб более высокого уровня.

Ранее сообщалось, что интерес к Льорису проявляет клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», однако вратаря не устроило их предложение.

Льорис играет за «Тоттенхэм» с 2012 года. Контракт голкипера с клубом рассчитан до лета 2024 года. В прошлом сезоне он провёл 31 матч во всех турнирах, пропустив 45 голов.

Вратарь забил гол ударом через себя в любительском футболе: