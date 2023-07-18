Каряка: переход Фернандеса в «Зенит» — непонятная тема, он должен был играть в ЦСКА

Бывший футболист сборной России Андрей Каряка заявил, что ему непонятен переход экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».
«С Марио какая‑то непонятная тема для меня. Всё‑таки в ЦСКА пошли ему навстречу, отпустили тогда в Бразилию. «Зенит», может, и лучше условия предложил для него. Сложная ситуация, которая у меня вызывает вопросы. По‑хорошему он должен был в ЦСКА вернуться.
Он очень хороший игрок и, если он здоров — он в полном порядке, плюс у него русский паспорт. Так что для «Зенита» это хорошее приобретение», — приводит слова Каряки «Матч ТВ».
32-летний Марио Фернандес подписал контракт с новой командой по схеме «1+1». О его переходе стало известно вчера, 17 июля. Ранее Фернандес выступал за ЦСКА, цвета которого защищал с 2012 по 2022 год. В 2022-2023 годах Фернандес выступал в Бразилии за «Интернасьонал», с которым захотел расторгнуть контракт в одностороннем порядке в апреле 2023 года. С тех пор Фернандес находился без игровой практики.
- 18 июля 2023
-
04:55
-
04:53
-
04:40
-
04:23
-
04:15
-
04:01
-
03:59
-
03:57
-
03:43
-
03:21
-
03:03
-
02:56
-
02:55
-
02:47
-
02:34
-
02:16
-
01:52
-
01:41
-
01:40
-
01:35
-
01:25
-
00:49
-
00:49
-
00:45
-
00:33
-
00:28
-
00:28
-
00:20
-
00:18
-
00:06
- 17 июля 2023
-
23:58
-
23:52
-
23:40
-
23:30
-
23:29