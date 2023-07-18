Каряка: переход Фернандеса в «Зенит» — непонятная тема, он должен был играть в ЦСКА

Бывший футболист сборной России Андрей Каряка заявил, что ему непонятен переход экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

«С Марио какая‑то непонятная тема для меня. Всё‑таки в ЦСКА пошли ему навстречу, отпустили тогда в Бразилию. «Зенит», может, и лучше условия предложил для него. Сложная ситуация, которая у меня вызывает вопросы. По‑хорошему он должен был в ЦСКА вернуться.

Он очень хороший игрок и, если он здоров — он в полном порядке, плюс у него русский паспорт. Так что для «Зенита» это хорошее приобретение», — приводит слова Каряки «Матч ТВ».

32-летний Марио Фернандес подписал контракт с новой командой по схеме «1+1». О его переходе стало известно вчера, 17 июля. Ранее Фернандес выступал за ЦСКА, цвета которого защищал с 2012 по 2022 год. В 2022-2023 годах Фернандес выступал в Бразилии за «Интернасьонал», с которым захотел расторгнуть контракт в одностороннем порядке в апреле 2023 года. С тех пор Фернандес находился без игровой практики.