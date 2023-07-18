Николо Скира: «Борнмут» купил игрока сборной Венгрии Милоша Керкеза за € 17 млн

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Игрок сборной Венгрии крайний защитник Милош Керкез перешёл из «АЗ Алкмар» в «Борнмут», сообщает журналист Николо Скира в своих социальных сетях.

19-летний левый защитник считается одним из самых перспективных венгерских игроков данного поколения. В минувшем сезоне Керкез являлся ключевым игроком «АЗ», сыграв 52 матча во всех турнирах, отметившись пятью голами и семью голевыми передачами.

Милош помог клубу из Алкмара занять четвёртое место в чемпионате Нидерландов, что позволит клубу участвовать в еврокубках. Также венгр вместе с голландским клубом поучаствовал в походе до полуфинала Лиги конференций, где «АЗ» в двух матчах уступил будущему победителю турнира «Вест Хэму».

После возвращения в АПЛ «Борнмут» сумел сохранить прописку в чемпионате, заняв 15-е место по итогам сезона-2022/2023.