Шунин — о прошлом сезоне: где-то я не выручил, где-то недобрали своих очков

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о результатах команды в прошлом сезоне.

«Если в команде что-то не получается, нужно смотреть более глубоко – почему не прогрессирует не какой-то один игрок, а несколько. Я бы не хотел скидывать всё на молодых ребят, что они плохо играли и поэтому мы заняли такое место. Нужно каждому спросить с себя, почему не получилось и мы не дали тот результат, который от нас требовали.

Да, где-то я не выручил, где-то недобрали своих очков. Мы очень неплохо играли с лидерами, но при этом с командами из низа турнирной таблицы теряли очки. Нам нужно добавить в этом компоненте и настраиваться по полной на каждый матч. Ведь в современном футболе одна ошибка может стоить поражения», — приводит слова Шунина пресс-служба бело-голубых.