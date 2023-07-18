Шунин — о прошлом сезоне: где-то я не выручил, где-то недобрали своих очков

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о результатах команды в прошлом сезоне.
«Если в команде что-то не получается, нужно смотреть более глубоко – почему не прогрессирует не какой-то один игрок, а несколько. Я бы не хотел скидывать всё на молодых ребят, что они плохо играли и поэтому мы заняли такое место. Нужно каждому спросить с себя, почему не получилось и мы не дали тот результат, который от нас требовали.
Да, где-то я не выручил, где-то недобрали своих очков. Мы очень неплохо играли с лидерами, но при этом с командами из низа турнирной таблицы теряли очки. Нам нужно добавить в этом компоненте и настраиваться по полной на каждый матч. Ведь в современном футболе одна ошибка может стоить поражения», — приводит слова Шунина пресс-служба бело-голубых.
- 18 июля 2023
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