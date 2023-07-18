«Брайтон» отклонил второе предложение «Челси» по Кайседо. Лондонцы предлагали € 82 млн

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«Брайтон» отклонил второе предложение лондонского «Челси» о переходе эквадорского полузащитника Мойсеса Кайседо. Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн в своём «твиттере».

По информации источника, «Брайтон» не устроила предложенная «Челси» сумма в £ 70 млн (€ 81,9 млн). При этом лондонцы не планировали включать в сделку какие-либо бонусы.

Ранее «Брайтон» отклонил предложение «Челси» в размере £ 60 млн (€ 70,2 млн).

Сам 21-летний полузащитник хотел бы перейти в «Челси».

В прошлом сезоне Кайседо сыграл 43 матча за «Брайтон» во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей. Контракт эквадорца с клубом рассчитан до июня 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 75 млн.

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