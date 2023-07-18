Шунин: я уверен, что игра «Динамо» в новом сезоне точно изменится

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин поделился ожиданиями от игры команды в сезоне-2023/2024.

«Игра, конечно, меняется. Вратари больше играют ногами. Это одно из требований и в нашем клубе сейчас. В первую очередь, нужно делать дополнительные упражнения на ноги, больше на тренировках играть ногами, и тогда ты увидишь прогресс. Прогрессировать можно не только в 20 лет, но и в 35 и дальше.

Я уверен, что игра команды точно изменится. Многое изменилось на тренировках, и наш футбол меняется. Как сказал наш главный тренер, болельщикам неинтересно приходить на трибуны и не видеть голов, так что будем много забивать. Конечно, при этом могут быть и проблемы в обороне, но постараемся этого избежать. Тренер сказал: «Можете выиграть хоть 6:5, но главное, чтобы победили», — приводит слова Шунина пресс-служба бело-голубых.