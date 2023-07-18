Шунин: капитан — человек, который держит связь между игроками, тренером и руководителями

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о том, кто должен быть капитаном команды.
«Когда Личка пришёл, он сказал в интервью, что команда сама будет выбирать капитана. И буквально вчера у нас состоялся этот выбор. Марцел попросил каждого написать на листочке трёх капитанов – основного и двух его помощников. Так что в ближайшее время станет известно имя капитана «Динамо» на будущий сезон.
Повязка – это в первую очередь ответственность. Капитан – тот человек, который держит связь между игроками, тренером и руководителями клуба. Есть достаточно много вопросов, которые нужно решать. Бывают моменты, когда что-то не получается на футбольном поле, когда нужно спросить с партнёра. Капитан может в лицо сказать игроку, что он что-то делает неправильно, а тот должен выслушать и принять к сведению иногда неприятные вещи. Это один из тех людей, кто собирает команду вокруг себя, сплачивает её», — приводит слова Шунина пресс-служба бело-голубых.
- 18 июля 2023
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