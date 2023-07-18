«Челси» будет искать центрального защитника в ближайшие дни из-за травмы Фофана

Лондонский «Челси» в ближайшие дни будет изучать трансферный рынок в поисках нового центрального защитника из-за недавней травмы Уэсли Фофана, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «аристократы» планируют провести серьёзную работу на трансферном рынке в поисках возможного защитника, но будут рассматривать новое приобретение в данную линию только в том случае, если они найдут подходящего игрока, в ином случае они предпочтут остаться с тем набором защитников, который есть сейчас. Лондонский клуб планирует начать поиски сразу после того, как сделает улучшенное предложение по полузащитнику «Брайтон энд Хоув Альбион» Мойсесу Кайседо. Также «Челси» не планирует менять свою позицию по Леви Колвиллу, которого хотят оставить в клубе этим летом.

Напомним, ранее защитник «Челси» Уэсли Фофана не поехал с «аристократами» в предсезонное турне по США. Французский игрок обороны не попал в заявку своей команды из-за травмы колена. Фофана перешёл в «Челси» из «Лестера» в августе прошлого года. В сезоне-2022/2023 на счету защитника 20 матчей за «аристократов» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Француз пропустил из-за травмы колена чуть больше трёх месяцев.