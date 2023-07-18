«Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с «Нефтчи»

Московский «Спартак» объявил о начале сотрудничества с азербайджанским «Нефтчи», подписав соответствующий меморандум, который продлится два года. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.
В рамках меморандума о спортивном сотрудничестве планируется проведение ответной товарищеской встречи команд в Баку. Кроме того, стороны намерены организовывать матчи между молодежными составами и наладить плотное взаимодействие на уровне академий, включая создание программы по двустороннему обмену молодыми футболистами.
«Спартак» и «Нефтчи» будут обмениваться опытом в области подготовки игроков, спортивной медицины, учебных курсов, маркетинга, привлечения болельщиков на матчи, спортивной юриспруденции, работы в информационной сфере, селекции и финансов.
Напомним, сегодня, 18 июля, проходит товарищеский матч между «Спартаком» и «Нефтчи». Игру принимает «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток раздался в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 18 июля 2023
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