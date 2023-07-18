ОМОН начал выпускать фанатов «Спартака» со стадиона, некоторых задержали

Сотрудники правоохранительных органов начали выпускать фанатов «Спартака» со стадиона, есть задержания, передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 18 июля, состоялся товарищеский матч между «Спартаком» и «Нефтчи». Игру принимал стадион «Открытие Банк Арена», стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Благодаря голам Павла Мелёшина и Квинси Промеса с передачи Антона Зиньковского красно-белые одержали победу.

На игре присутствовали активные болельщики «Спартака», которые во время матча зажгли на трибунах несколько файеров. После этого выходы с «Открытие Банк Арены» были заблокированы сотрудниками ОМОНа.

Напомним, в прошлом сезоне «Спартак» занял третье место в турнирной таблице, набрав 54 очка. Новую кампанию команда Гильермо Абаскаля откроет матчем с «Оренбургом» на «Открытие Банк Арене» в это воскресенье, 23 июля. Начало встречи запланировано на 17:30 мск.