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ОМОН начал выпускать фанатов «Спартака» со стадиона, некоторых задержали

ОМОН начал выпускать фанатов «Спартака» со стадиона, некоторых задержали
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Сотрудники правоохранительных органов начали выпускать фанатов «Спартака» со стадиона, есть задержания, передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 18 июля, состоялся товарищеский матч между «Спартаком» и «Нефтчи». Игру принимал стадион «Открытие Банк Арена», стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Благодаря голам Павла Мелёшина и Квинси Промеса с передачи Антона Зиньковского красно-белые одержали победу.

На игре присутствовали активные болельщики «Спартака», которые во время матча зажгли на трибунах несколько файеров. После этого выходы с «Открытие Банк Арены» были заблокированы сотрудниками ОМОНа.

Напомним, в прошлом сезоне «Спартак» занял третье место в турнирной таблице, набрав 54 очка. Новую кампанию команда Гильермо Абаскаля откроет матчем с «Оренбургом» на «Открытие Банк Арене» в это воскресенье, 23 июля. Начало встречи запланировано на 17:30 мск.

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