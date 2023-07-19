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Лига чемпионов, 19 июля: расписание матчей игрового дня

Лига чемпионов, 19 июля: расписание матчей игрового дня
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Сегодня, 19 июля, состоятся ответные встречи двухматчевых противостояний первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Матчи 19 июля (время начала — московское)

18:00. «Валмиера» (Латвия) – «Олимпия Л» (Словения), результат первого матча — 1:2.

19:00. «Динамо» Тбилиси (Грузия) — «Астана» (Казахстан), результат первого матча — 1:1.

19:00. «Карабах» (Азербайджан) — «Линкольн» (Гибралтар), результат первого матча — 2:1.

19:00. «Ференцварош» (Венгрия) — «КИ Клаксвик» (Фарерские Острова), результат первого матча — 0:0.

21:00. «Свифт Эсперанж» (Люксембург) — «Слован Бр» (Словакия), результат первого матча — 1:1.

21:00. «Лудогорец» (Болгария) — «Балкани» (Косово), результат первого матча — 0:2.

21:30. «Ларн» (Северная Ирландия) — «ХИК» (Финляндия), результат первого матча — 0:1.

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