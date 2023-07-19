Пёнтек перешёл в «Истанбул Башакшехир»
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Польский нападающий Кшиштоф Пёнтек подписал трёхлетний контракт с «Истанбул Башакшехир», сообщает footmercato.net. В стамбульском клубе форвард будет играть под девятым номером.
Права на 28-летнего Пёнтека принадлежали «Герте», но прошлый сезон игрок провёл в «Салернитане». В составе клуба серии А игрок провёл 33 матча, забил четыре гола и отдал пять передач. Команда заняла 15 место в чемпионате Италии.
«Истанбул Башакшехир» станет уже девятым клубом в карьере Пёнтека. Ранее нападающий также играл за «Лехию» (Дзержонюв), «Загелмбе» (Любин), «Краковию», «Дженоа», «Милан» и «Фиорентину». В сезоне-2018/2019 он стал лучшим бомбардиром Кубка Италии. На его счету 27 матчей и 11 голов в составе сборной Польши.
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