Томас Тухель не стал исключать уход Йозуа Киммиха из «Баварии» этим летом

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал слухи о возможном уходе из команды полузащитника Йозуа Киммиха.

«Это было бы удивительно. Но трансферное окно — это трансферное окно, в целом можно говорить, что все возможно. Нет никакого смысла в том, чтобы называть имена и перебирать их, каждый день вкидывая новое.

Всегда участвуют три стороны: игрок, клуб-покупатель и клуб-продавец. А если у нас есть контракт, и нам такая сделка не нужна, то никто не уйдет», — приводит слова Тухеля Sport1.

28-летний Киммих в прошлом сезоне сыграл 47 матчей за «Баварию» во всех турнирах, отметившись в них семью забитыми мячами и 11 результативными передачами. Контракт немецкого полузащитника с рекордмайстером рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 75 млн.