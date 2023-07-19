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Томас Тухель не стал исключать уход Йозуа Киммиха из «Баварии» этим летом

Томас Тухель не стал исключать уход Йозуа Киммиха из «Баварии» этим летом
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал слухи о возможном уходе из команды полузащитника Йозуа Киммиха.

«Это было бы удивительно. Но трансферное окно — это трансферное окно, в целом можно говорить, что все возможно. Нет никакого смысла в том, чтобы называть имена и перебирать их, каждый день вкидывая новое.
Всегда участвуют три стороны: игрок, клуб-покупатель и клуб-продавец. А если у нас есть контракт, и нам такая сделка не нужна, то никто не уйдет», — приводит слова Тухеля Sport1.

28-летний Киммих в прошлом сезоне сыграл 47 матчей за «Баварию» во всех турнирах, отметившись в них семью забитыми мячами и 11 результативными передачами. Контракт немецкого полузащитника с рекордмайстером рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 75 млн.

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