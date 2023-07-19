«Вы нам нужны». Квинси Промес обратился к фанатам «Спартака»

Голландский вингер московского «Спартака» Квинси Промес написал обращение к фанатам команды после своего гола в товарищеском матче с «Нефтчи». Москвичи обыграли соперников из Азербайджана со счётом 2:0.

«Первый гол за долгое время перед нашими замечательными фанатами. Вы нам нужны», – написал Промес в социальной сети.

Свой предыдущий товарищеский матч — с «Акроном» — красно-белые сыграли вничью, со счётом 1:1. Гол в составе «Спартака» в той встрече забил россиянин Павел Мелёшин.

Новый сезон команда Гильермо Абаскаля откроет матчем с «Оренбургом» на «Открытие Банк Арене» в это воскресенье, 23 июля. Начало встречи запланировано на 17:30 мск.

Прошлый сезон красно-белые завершили на третьем месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 54 очка.