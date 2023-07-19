«ПСЖ» готов продать любого футболиста в летнее трансферное окно — L'Equipe

«ПСЖ» в летнее трансферное окно готов продать любого футболиста, если клуб-покупатель удовлетворит требования парижан. Одним из таких игроков может стать Марко Верратти, которого готовы отпустить в мадридский «Атлетико» за € 80 млн. Об этом сообщает L' Equipe.

30-летний Верратти играет за французскую команду с лета 2012 года. В 416 матчах за клуб полузащитник забил 11 голов и отдал 61 результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года. Вместе с «ПСЖ» Верратти выиграл 30 трофеев. Помимо «Атлетико», подписать Верратти хотят «Ливерпуль» и «Аль-Хиляль».

В минувшем сезоне «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, но так и не сумел приблизиться к победе в Лиге чемпионов, остановившись на первом раунде плей-офф.