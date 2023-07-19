Осинькин — о плохой реализации: если мы создаём моменты, значит, обязательно будут голы

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о причинах плохой реализации игроков в прошлом сезоне.

«Вы знаете, мяч иногда от штанги может в ворота попасть, а иногда в поле отскочить. Сразу не узнаешь, как сложится. Вы сейчас уже за нас решили, что мяч почему-то в поле отскочит. А может быть, в этом сезоне как раз пришло время, когда он отскочит в ворота? Важнее, чтобы была игра. Важнее, чтобы футболисты понимали, за счёт чего они могут прогрессировать, становиться сильнее. Если мы создаём моменты, значит, обязательно будут голы. Может быть, не сразу.

Тут скорее можно говорить о хорошей комбинационной игре, когда мы много атаковали, делали хорошие подходы к чужим воротам. Это и любая статистика, все метрики статистические показывают. Но я не очень люблю на эти вещи ссылаться. Гораздо важнее нам сделать правильные выводы из всего этого и идти вперёд. Мы знаем, за счёт чего можем стать сильными», — приводят слова Осинькина «Известия».