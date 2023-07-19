Несколько европейских клубов обратились в «Зенит» по поводу Малкома

После информации о возможном переходе Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль» в клуб поступило несколько неофициальных запросов от европейских клубов о возможном трансфере бразильца. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, ранее появилась информация о желании саудовского клуба «Аль-Хиляль» подписать контракт с 26-летним футболистом. Сообщалось, что сам Малком уже получил предложение от команды по контракту на три года с зарплатой в € 18 млн за сезон.

Малком стал игроком «Зенита» летом 2019 года, перейдя из «Барселоны» за € 40+5 млн. Соглашение между нападающим и российским клубом истекает летом 2027 года. «Аль-Хиляль» этим летом приобрёл полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша и игрока «Лацио» Сергея Милинкович-Савича.