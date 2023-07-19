«Лейпциг» арендовал хавбека «ПСЖ» Симонса

Полузащитник сборной Нидерландов и «ПСЖ» Ксави Симонс перешёл в «Лейпциг» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.
По информации источника, Симонс проведёт в «Лейпциге» весь следующий сезон и вернётся в «ПСЖ» в начале июля 2024 года. Напомним, в конце прошлой недели «ПСЖ» активировал опцию обратного выкупа 20-летнего полузащитника у ПСВ за € 6 млн.
В сезоне-2022/2023 Симонс провёл 48 матчей за ПСВ во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и девятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость хавбека, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн. Недавно стало известно о включении Симонса в список номинантов на приз Golden Boy — 2023.
Ранее сообщалось о ещё одном футболисте, который присоединился к «Лейпцигу» на правах аренды.
- 19 июля 2023
-
19:19
-
19:14
-
19:00
-
19:00
-
18:55
-
18:45
-
18:39
-
18:38
-
18:35
-
18:29
-
18:25
-
18:25
-
18:17
-
18:10
-
18:10
-
18:02
-
18:00
-
17:56
-
17:55
-
17:51
-
17:48
-
17:45
-
17:37
-
17:35
-
17:28
-
17:28
-
17:16
-
17:15
-
16:58
-
16:55
-
16:44
-
16:31
-
16:30
-
16:27
-
16:14