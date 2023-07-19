«Лейпциг» арендовал хавбека «ПСЖ» Симонса

Полузащитник сборной Нидерландов и «ПСЖ» Ксави Симонс перешёл в «Лейпциг» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

По информации источника, Симонс проведёт в «Лейпциге» весь следующий сезон и вернётся в «ПСЖ» в начале июля 2024 года. Напомним, в конце прошлой недели «ПСЖ» активировал опцию обратного выкупа 20-летнего полузащитника у ПСВ за € 6 млн.

В сезоне-2022/2023 Симонс провёл 48 матчей за ПСВ во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и девятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость хавбека, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн. Недавно стало известно о включении Симонса в список номинантов на приз Golden Boy — 2023.

Ранее сообщалось о ещё одном футболисте, который присоединился к «Лейпцигу» на правах аренды.